Салтыковскую эстакаду в подмосковной Балашихе откроют в сентябре

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Балашихе приступили к бетонированию подпорных стен строящегося путепровода со стороны шоссе Ильича. Данная дорога соединяет Балашиху с Носовихинским шоссе. Об этом сообщил телеканал В Балашихе приступили к бетонированию подпорных стен строящегося путепровода со стороны шоссе Ильича. Данная дорога соединяет Балашиху с Носовихинским шоссе. Об этом сообщил телеканал "360"

На сегодняшний день закончены работы по устройству всех девяти железобетонных опор искусственного сооружения, также установлено пролетное строение металлоконструкций весом более 1600 тонн.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, в работах постоянно задействовано около 40 специалистов и шесть единиц техники. Министр подчеркнул, что готовность объекта уже составляет 90%, а запуск движения запланирован на сентябрь этого года.

В настоящее время на объекте ведутся гидроизоляционные работы, устанавливается наружное освещение, а также монтируются шумозащитные экраны. В конце июля будет производиться укладка асфальтового покрытия на проезжей части дороги.

По проекту путепровод представляет собой четырехполосную дорогу длиной 894 метра. Он позволит пропускать 30 тысяч автомобилей ежедневно. Скорость движения по дороге составит 80 километров в час.