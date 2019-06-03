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РИА Новости

Роспотребнадзор отметил снижение числа отравлений курительными смесями

Вчера, 19:57
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Острых отравлений от курительных смесей в России стало значительно меньше за последние годы, темп убыли составил 68%, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
"В 2018 году в сравнении с 2016 годом отмечено снижение показателей острых отравлений курительными смесями (spice) среди всего населения: темп убыли 68,2%, с летальным исходом 75% соответственно",- говорится в докладе.
Также отмечено снижение показателей острых отравлений курительными смесями среди детей и подростков.
"Среди детей за последние 3 года зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями (spice) с летальным исходом в 2017 году, среди подростков – 4 случая в 2016 году",- следует из документа.
Из всех острых отравлений курительными смесями 84% зарегистрировано среди взрослого населения, отмечается в докладе.
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