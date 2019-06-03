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РИА Новости
Теплоснабжение

Эксперт: установка поквартирных счетчиков тепла должна быть добровольной

Вчера, 19:47
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© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления
Система отопления
© Fotolia / Özgür Güvenç
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собственники многоквартирных домов (МКД) в РФ должны иметь свободу выбора по установке поквартирных счетчиков учета тепла, заявил РИА Новости преподаватель института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий.
В воскресенье "Российская газета" со ссылкой на Минстрой опубликовала статью, согласно которой ведомство предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Причиной такого предложения, как говорится в статье, стали случаи, когда россияне перекрывали вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым плату за тепло на соседей.

"Мое мнение: любая обязательная норма несет в себе известную толику обратного эффекта. Собственникам должна быть предоставлена максимальная свобода распоряжения своим имуществом. ... Роль государства в управлении частным (хотя и коллективным) имуществом не должна выходить за рамки безопасности его использования", - считает эксперт.

Также издание приводило мнение Сергея Сиваева, члена набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ, члена экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы. Он считает необходимым нормативно ввести минимальный допустимый порог потребления по индивидуальным приборам, который должен быть оплачен в любом случае, даже когда в квартире полностью отключают все отопительные приборы.
"Предложение Сиваева про минимальную норму потребления тепла полностью поддерживаю. Только такая норма должна утверждаться, опять же, самими собственниками на общем собрании", - отмечает Белолипецкий.
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