Эксперт: установка поквартирных счетчиков тепла должна быть добровольной

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Собственники многоквартирных домов (МКД) в РФ должны иметь свободу выбора по установке поквартирных счетчиков учета тепла, заявил РИА Новости преподаватель института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий.

В воскресенье "Российская газета" со ссылкой на Минстрой опубликовала статью, согласно которой ведомство предложило прекратить обязательную установку счетчиков тепла в новостройках. Причиной такого предложения, как говорится в статье, стали случаи, когда россияне перекрывали вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым плату за тепло на соседей.

"Мое мнение: любая обязательная норма несет в себе известную толику обратного эффекта. Собственникам должна быть предоставлена максимальная свобода распоряжения своим имуществом. ... Роль государства в управлении частным (хотя и коллективным) имуществом не должна выходить за рамки безопасности его использования", - считает эксперт.

Также издание приводило мнение Сергея Сиваева, члена набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ, члена экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы. Он считает необходимым нормативно ввести минимальный допустимый порог потребления по индивидуальным приборам, который должен быть оплачен в любом случае, даже когда в квартире полностью отключают все отопительные приборы.