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РИА Новости

Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Вчера, 19:18
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
Американский космический грузовик Dragon
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно отстыковался от международной космической станции, он доставит на Землю более тонны материалов с орбиты, НАСА ведет прямую трансляцию отбытия аппарата с орбитальной станции.
Механический манипулятор Canadarm 2 "отпустил" грузовой корабль по команде с Земли в 19.01 мск. После того, как корабль отошел на безопасное расстояние от станции, был включен его двигатель для возвращения на Землю.
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Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли 4 мая. В течение месяца он находился на МКС, пристыкованный к американскому модулю "Гармония".
Позднее в понедельник аппарат, на борту которого находится более тонны материалов с МКС, приводнится в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии. Ориентировочное время приводнения – 00.55 мск вторника.
На сегодня Dragon является единственным грузовым кораблем, способным возвращать грузы с МКС на Землю.
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