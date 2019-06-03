Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon успешно отстыковался от международной космической станции, он доставит на Землю более тонны материалов с орбиты, НАСА ведет прямую трансляцию отбытия аппарата с орбитальной станции.

Механический манипулятор Canadarm 2 "отпустил" грузовой корабль по команде с Земли в 19.01 мск. После того, как корабль отошел на безопасное расстояние от станции, был включен его двигатель для возвращения на Землю.

Dragon, принадлежащий компании SpaceX, стартовал с Земли 4 мая. В течение месяца он находился на МКС, пристыкованный к американскому модулю "Гармония".

Позднее в понедельник аппарат, на борту которого находится более тонны материалов с МКС, приводнится в Тихом океане неподалеку от побережья Калифорнии. Ориентировочное время приводнения – 00.55 мск вторника.