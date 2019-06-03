В ЕК назвали плюсы катания на велосипедах

Еврокомиссия работает над интеграцией велосипедов в транспортную политику Евросоюза, в том числе в области безопасности движения, говорится в её материалах. В странах ЕС существуют станции аренды этого вида транспорта на улицах.

"Езда на велосипеде является эффективным способом использования дорогого и дефицитного пространства в городах, а также здоровым, экологичным и дешевым (способом перемещения - ред.). Она обладает огромным потенциалом, когда мы видим, что почти половина всех автомобильных поездок в городах составляют менее пяти километров", - отмечается также в этих материалах.