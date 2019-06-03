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РИА Новости

В Брянской области отметили отличившихся при подключении "цифры" волонтеров

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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БРЯНСК, 3 июн – РИА Новости. Волонтеры, отличившиеся в помощи жителям Брянской области при переходе на цифровое телевещание, получили в подарок цифровые приставки, сообщает правительство региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
Брянская область полностью перешла на цифровое телевещание 3 июня.
"На территории Брянской области оказывали и оказывают помощь жителям региона по приобретению, установке и настройке оборудования для приема цифрового телевидения волонтеры. По состоянию на 3 июня текущего года волонтерами оказана помощь свыше тысячи гражданам. Наиболее отличившихся волонтеров поблагодарили Андрей Дьячук и Александр Коробко и вручили цифровые приставки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа волонтеров по оказанию помощи гражданам в установке и настройке оборудования будет продолжаться. Кроме того, продолжится и работа по компенсационным выплатам социально незащищенным категориям граждан, а также инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Как перейти на цифровое ТВ
13 февраля, 12:40
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Переход на цифровое телевидениеРоссияБрянская областьОбщество
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