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РИА Новости

Белгородская область перешла на цифровое телевещание

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание. Архивное фото
БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Белгородская область в понедельник перешла с аналогового на цифровое телевещание, сообщает пресс-служба правительства региона.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
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"Именно сегодня, 3 июня, в 11 часов 25 минут состоялось это событие – область перешла с аналогового на цифровое вещание", - говорится в сообщении.
В торжественном отключении аналогового вещания принял участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Сегодня подошла к концу большая эпоха – эпоха аналогового вещания федеральных телевизионных каналов. К концу сегодняшнего дня 110 миллионов наших граждан будут принимать вещание исключительно в цифре. Это совершенно новое, современное качество изображения. Сегодня день исторический, поскольку большинство жителей РФ теперь будут являться цифровыми телезрителями", - приводятся в сообщении слова Волина.
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По данным правительства региона, в Белгородской области проделана большая работа по подключению к "цифре". Подворовые обходы, работа социальных служб, глав населенных пунктов, волонтеров и многих других обеспечили практически полный переход на цифровое вещание. Малоимущие, многодетные граждане поддержаны социальными службами области – из бюджета были выделены средства на приобретение цифрового оборудования.
Отмечается, что в настоящее время в усиленном режиме работают сотрудники колл-центра. Кроме того, жители Белгородской области могут получить квалифицированную консультацию продавцов и волонтеров в отделениях "Почты России" и магазинах розничной торговли по вопросам подключения цифрового оборудования.
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Переход на цифровое телевидениеБелгородская областьОбщество
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