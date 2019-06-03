Белгородская область перешла на цифровое телевещание

БРЯНСК, 3 июн - РИА Новости. Белгородская область в понедельник перешла с аналогового на цифровое телевещание, сообщает пресс-служба правительства региона.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.

"Именно сегодня, 3 июня, в 11 часов 25 минут состоялось это событие – область перешла с аналогового на цифровое вещание", - говорится в сообщении.

В торжественном отключении аналогового вещания принял участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Сегодня подошла к концу большая эпоха – эпоха аналогового вещания федеральных телевизионных каналов. К концу сегодняшнего дня 110 миллионов наших граждан будут принимать вещание исключительно в цифре. Это совершенно новое, современное качество изображения. Сегодня день исторический, поскольку большинство жителей РФ теперь будут являться цифровыми телезрителями", - приводятся в сообщении слова Волина.

По данным правительства региона, в Белгородской области проделана большая работа по подключению к "цифре". Подворовые обходы, работа социальных служб, глав населенных пунктов, волонтеров и многих других обеспечили практически полный переход на цифровое вещание. Малоимущие, многодетные граждане поддержаны социальными службами области – из бюджета были выделены средства на приобретение цифрового оборудования.