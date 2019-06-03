Более 570 человек помилованы перед окончанием Рамадана в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник подписал указ о помиловании 575 человек в связи с одним из главных мусульманских праздников — Рамазан-хайитом, сообщили РИА Новости в администрации главы государства.

Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр, в России известен как Ураза-байрам) знаменует окончание священного исламского месяца Рамазан (Рамадан в арабской транскрипции). В этом году в Узбекистане его будут праздновать два дня - 5 и 6 июня. Месяц Рамадан по лунному календарю является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста в течение дня — воздерживаться от пищи, алкоголя, курения, не предаваться удовольствиям и развлечениям до заката солнца.

"Указом в преддверии праздника Рамазан-хайит помилованы 575 граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы за совершение преступления, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", - сказал представитель администрации.

Из числа помилованных 361 человек полностью освобождаются от наказания и возвратятся к семьям и близким. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы для 214 человек. Среди помилованных семь человек старше 60 лет, шесть женщин и один иностранец, добавил собеседник агентства.