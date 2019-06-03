В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту "Шереметьево" стабилизируется к концу июня, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В "Шереметьево" в субботу наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта объясняла их пиковой нагрузкой в туристический сезон. Источник сообщал РИА Новости в субботу, что проблемы были в терминалах D, E и F. Источник в воскресенье сообщил, что выдача багажа все еще задерживается.

"Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Там отметили, что в настоящее время в "Шереметьево" фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

"Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа", - отметила пресс-служба.

Как отмечается, администрация аэропорта приняла также комплексные решения для поддержки и оказания помощи пассажирам. Для взаимодействия с пассажирами и их бесперебойного информирования в зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку.