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РИА Новости

В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Илья ПиталевБуксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту "Шереметьево" стабилизируется к концу июня, сообщили в пресс-службе авиагавани.
В "Шереметьево" в субботу наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта объясняла их пиковой нагрузкой в туристический сезон. Источник сообщал РИА Новости в субботу, что проблемы были в терминалах D, E и F. Источник в воскресенье сообщил, что выдача багажа все еще задерживается.
"Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Там отметили, что в настоящее время в "Шереметьево" фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.
"Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа", - отметила пресс-служба.
Как отмечается, администрация аэропорта приняла также комплексные решения для поддержки и оказания помощи пассажирам. Для взаимодействия с пассажирами и их бесперебойного информирования в зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
1 июня, 22:47
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
"Если срок ожидания багажа превышает 30 минут, то пассажиры, которые не могут далее ожидать, имеют возможность оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу. В затруднительных ситуациях супервайзеры в зонах выдачи багажа окажут помощь пассажирам в оформлении анкет", - добавила пресс-служба.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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