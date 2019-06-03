В Северной Осетии рассказали подробности перехода на "цифру"

ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Власти Северной Осетии, которая в понедельник перешла на цифровое телевещание, в штатном режиме отрабатывают поступающие в связи с этим обращения, сообщил РИА Новости руководитель управления республики по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

"Мы отмечаем кратный рост обращений, но не сказать, что это тот максимальный пик, который мы ожидали, ниже наших ожиданий нагрузка, но тем не менее количество возросло. Также они обрабатываются в штатном режиме", - сказал Салбиев.

По его словам, в регионе увеличено число операторов горячей линии до семи, проведена интеграция с федеральной горячей линией.

Он уточнил, что за 1,5 года отработано более 21 тысячи заявок. "Всего у нас в зоне покрытия цифровым вещанием 170 тысяч домовладений, 168 домовладений вне зоны покрытия. Были определены социальные категории... всего около 2,3 тысячи домовладений, которым мы оказали адресную помощь в виде цифровой приставки, установки, настройки либо спутникового комплекта. Таким образом, основная часть нуждающихся была обеспечена до полного перехода", - отметил Салбиев.

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По его словам, если брать бюджеты разных уровней, то в республике около 2,3 миллиона рублей было израсходовано на обеспечение нуждающихся слоев населения оборудованием, привлечены свыше 500 человек, в том числе 72 волонтера.