Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T17:46Z
https://ria.ru/20190603/1555224053.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Северной Осетии рассказали подробности перехода на "цифру"

Вчера, 17:46
47
ПЯТИГОРСК, 3 июн - РИА Новости. Власти Северной Осетии, которая в понедельник перешла на цифровое телевещание, в штатном режиме отрабатывают поступающие в связи с этим обращения, сообщил РИА Новости руководитель управления республики по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.
"Мы отмечаем кратный рост обращений, но не сказать, что это тот максимальный пик, который мы ожидали, ниже наших ожиданий нагрузка, но тем не менее количество возросло. Также они обрабатываются в штатном режиме", - сказал Салбиев.
По его словам, в регионе увеличено число операторов горячей линии до семи, проведена интеграция с федеральной горячей линией.
Он уточнил, что за 1,5 года отработано более 21 тысячи заявок. "Всего у нас в зоне покрытия цифровым вещанием 170 тысяч домовладений, 168 домовладений вне зоны покрытия. Были определены социальные категории... всего около 2,3 тысячи домовладений, которым мы оказали адресную помощь в виде цифровой приставки, установки, настройки либо спутникового комплекта. Таким образом, основная часть нуждающихся была обеспечена до полного перехода", - отметил Салбиев.
По его словам, если брать бюджеты разных уровней, то в республике около 2,3 миллиона рублей было израсходовано на обеспечение нуждающихся слоев населения оборудованием, привлечены свыше 500 человек, в том числе 72 волонтера.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
000000
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеСеверная ОсетияОбщество
Рекомендуем
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Тамбовчане смогут получать круглосуточную помощь при переходе на "цифру"
РИА
Новости
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
Адвокат допустил возможность сотрудничества Ассанжа со следствием в Швеции
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа
Цифровое телевещание
Белгородская область перешла на цифровое телевещание
Лента
новостей
Более 570 человек помилованы перед окончанием Рамадана в Узбекистане
В лондонском аэропорту задержали мужчину с ножами
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР не ожидают положительных сдвигов на переговорах в Минске
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
Переход с аналогового на цифровое телевещание
В Брянской области отметили отличившихся при подключении "цифры" волонтеров
В Нижнем Новгороде отменили мероприятие с участием ВИЧ-положительных детей
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Позиция Киева по Донбассу будет зависеть от Зеленского, считают в ЛНР
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Яценюка опровергла информацию, что он покинул Украину
Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что ее называли "агентом Кремля"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34В SpaceX сообщили об успешном приводнении грузового корабля Dragon
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
Лента новостейМолния