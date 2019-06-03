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РИА Новости

Пострадавший в драке в Подмосковье рассказал подробности конфликта

Вчера, 17:18
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Александр Сергеев, пострадавший в результате драки в Подмосковье, во время которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, рассказал каналу "Звезда" подробности случившегося.
Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Экс-боец погиб, пытаясь спасти избиваемого толпой человека.
Сергеев рассказал, что пришел в бар с другом около 23 часов в субботу. По его словам, они общались только между собой, однако неизвестные вывели молодых людей на улицу и начали избивать.
"Меня сразу пырнули ножом, друга продолжали бить".
Александр Сергеев
Им решил помочь прохожий, которым оказался бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин.
"Я думаю, он герой. Обычные люди прошли бы мимо, а он заступился", — рассказал Сергеев журналистам.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя главного врача Красногорской больницы по хирургии Сергея Калашникова, состояние Сергеева оценивается как средней степени тяжести. У него диагностировали колото-режущее ранение брюшной стенки.
Никита Белянкин
Вчера, 14:27
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
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Обсудить 25
Красногорский районПроисшествия
Популярные комментарии
В стране нет права носить гражданское огнестрельное оружие,если бы у Никиты (покойся с миром..) был не резинострел,то **** бы стали грузом 200, не терроризировали страну и не топтали бы землю Армении Герой ,воин убит ...мы платим налоги, полиция прибыла через 40 минут,скорая через 20 минут...пора уже понимать,что в этой стране нет понятия безопасность...СК разве не смог не допустить побега подозреваемого? нет..опять диаспора показала,что этой в стране стоит закон и порядок...
3 июня, 18:32
Андрей .
7710124
В процессе может оказаться, что эти двое были нетрадиционной ориентации, за это их решили наказать сторонники семейных ценностей, а тут как назло подвернулся заступник... И все в итоге запутались кто прав а кто виноват.
3 июня, 17:51
Lex Us
3111252
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Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
РИА
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