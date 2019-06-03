Пострадавший в драке в Подмосковье рассказал подробности конфликта

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Александр Сергеев, пострадавший в результате драки в Подмосковье, во время которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, рассказал каналу "Звезда" подробности случившегося.
Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Экс-боец погиб, пытаясь спасти избиваемого толпой человека.
Сергеев рассказал, что пришел в бар с другом около 23 часов в субботу. По его словам, они общались только между собой, однако неизвестные вывели молодых людей на улицу и начали избивать.
"Меня сразу пырнули ножом, друга продолжали бить".
Им решил помочь прохожий, которым оказался бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин.
"Я думаю, он герой. Обычные люди прошли бы мимо, а он заступился", — рассказал Сергеев журналистам.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на заместителя главного врача Красногорской больницы по хирургии Сергея Калашникова, состояние Сергеева оценивается как средней степени тяжести. У него диагностировали колото-режущее ранение брюшной стенки.