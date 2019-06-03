Пресс-конференция о конкурсе "Новая библиотека"

Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, историк Дмитрий ВОЛОДИХИН;
- писатели Алексей ВАРЛАМОВ, Александр СЕГЕНЬ.
Конкурс "Новая библиотека" включает три направления: номинация им. Ф.М. Достоевского "За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии", номинация им. С.Т. Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения", номинация им. святых благоверных Петра и Февронии "За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- писатель, историк Дмитрий ВОЛОДИХИН;
- писатели Алексей ВАРЛАМОВ, Александр СЕГЕНЬ.
Конкурс "Новая библиотека" включает три направления: номинация им. Ф.М. Достоевского "За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии", номинация им. С.Т. Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения", номинация им. святых благоверных Петра и Февронии "За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни".
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/