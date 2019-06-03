Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер убедит Киев в необходимости срочных мер по освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Хочу сказать, что мы активно эту тему затрагиваем в контактах с генеральным секретарём, и он многократно говорил о том, что поднимает тему освобождения российского журналиста в контактах с киевским руководством. Надеемся, что и этот канал позволит донести до украинского руководства необходимость срочных мер по освобождению нашего журналиста", - заявил Лукашевич.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас в Подольском суде Киева начался суд над Вышинским, прокурор зачитывает обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 15.10 (совпадает с мск) 10 июня.