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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Архивное фото
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что генсек ОБСЕ Томас Гремингер убедит Киев в необходимости срочных мер по освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Хочу сказать, что мы активно эту тему затрагиваем в контактах с генеральным секретарём, и он многократно говорил о том, что поднимает тему освобождения российского журналиста в контактах с киевским руководством. Надеемся, что и этот канал позволит донести до украинского руководства необходимость срочных мер по освобождению нашего журналиста", - заявил Лукашевич.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас в Подольском суде Киева начался суд над Вышинским, прокурор зачитывает обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 15.10 (совпадает с мск) 10 июня.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Дело Кирилла Вышинского
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕАлександр ЛукашевичРоссияВ мире
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