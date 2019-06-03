Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T17:03Z
https://ria.ru/20190603/1555222343.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155030/00/1550300083_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_6322480eef3091fb0ca92ef3bce1f76f.jpg
РИА Новости

"Сделал ноги": Пушков высмеял "побег" Яценюка из Украины

Вчера, 17:03
40597
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял "побег" бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Яценюк покинул страну вместе с семьей, якобы имеющей американское гражданство. Официального подтверждения этой информации нет.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве. 20 мая 2019
23 мая, 17:25
Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайтеПосле того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
По мнению Пушкова, "ставший для многих ненавистным" украинский политик вовремя "сделал ноги".

"Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы", — написал парламентарий в твиттере.

В мае почти сразу после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Тогда издание "Украинская правда" сообщало, что Яценюк может пойти на новые парламентские выборы вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, создав так называемую "партию двух премьеров". В возглавляемом Яценюком "Народном фронте" перспективу такого объединения не исключили.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019
21 мая, 08:00
Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу
7122976319
Обсудить 7
Арсений ЯценюкУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да весь майдан затевался чтобы набить карманы пришедшей верхушке .
3 июня, 17:39
ppavelsmetkin
2630000
Беги, Кролик, беги... Трампу надо забор с Мексикой подновить.
3 июня, 18:16
Юрий Cordik
11110001
Рекомендуем
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 116
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Лингвисты нашли новый союз в русском языке
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Что будет с ценами на бензин этим летом
Телеведущий Леонид Якубович
СМИ: Якубович проехал на внедорожнике по тротуару в Чебоксарах
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Лента новостейМолния