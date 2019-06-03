"Сделал ноги": Пушков высмеял "побег" Яценюка из Украины

Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайте После того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.