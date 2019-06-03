"Сделал ноги": Пушков высмеял "побег" Яценюка из Украины

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял "побег" бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Яценюк покинул страну вместе с семьей, якобы имеющей американское гражданство. Официального подтверждения этой информации нет.
23 мая, 17:25Игра петиций. Друзья и враги Зеленского начали битву на его сайтеПосле того, как петицию об отставке Зеленского поддержали более 25 тысяч человек, на сайте президента Украины были зарегистрированы три петиции противоположного содержания. Ход этого сражения прокомментировали в эфире радио Sputnik эксперты.
По мнению Пушкова, "ставший для многих ненавистным" украинский политик вовремя "сделал ноги".
"Он лучше других знает, что ему можно многое предъявить. А потому лучше удрать с Украины и скрыться в США. Майдан ему был нужен, чтобы набить карманы", — написал парламентарий в твиттере.
В мае почти сразу после вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду. Тогда издание "Украинская правда" сообщало, что Яценюк может пойти на новые парламентские выборы вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, создав так называемую "партию двух премьеров". В возглавляемом Яценюком "Народном фронте" перспективу такого объединения не исключили.
21 мая, 08:00Враги Зеленского умолкли. Они готовятся к реваншу