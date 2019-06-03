В МВД опровергли проверку московских полицейских из-за бриллианта-вещдока

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Столичный главк МВД опровергает появившуюся в СМИ информацию о проверке в отношении полицейских по факту хищения бриллианта, сообщается на сайте ведомства.

По данным РЕН ТВ , бриллиант стоимостью около 15 миллионов рублей мог пропасть из отдела полиции, где он находился на хранении, и вновь оказаться на черном рынке.

"Информация, размещенная на некоторых информационных ресурсах, о якобы проводимой в отношении сотрудников полиции проверке по факту хищения и дальнейшей продажи бриллианта, изъятого из незаконного оборота, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятый в рамках уголовного дела драгоценный камень после проведения в марте 2018 года экспертизы был приобщён к материалам дела как вещдок, бриллиант "находится на хранении в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве".