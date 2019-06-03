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РИА Новости

В МВД опровергли проверку московских полицейских из-за бриллианта-вещдока

Вчера, 16:53
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Столичный главк МВД опровергает появившуюся в СМИ информацию о проверке в отношении полицейских по факту хищения бриллианта, сообщается на сайте ведомства.
По данным РЕН ТВ, бриллиант стоимостью около 15 миллионов рублей мог пропасть из отдела полиции, где он находился на хранении, и вновь оказаться на черном рынке.
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"Информация, размещенная на некоторых информационных ресурсах, о якобы проводимой в отношении сотрудников полиции проверке по факту хищения и дальнейшей продажи бриллианта, изъятого из незаконного оборота, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изъятый в рамках уголовного дела драгоценный камень после проведения в марте 2018 года экспертизы был приобщён к материалам дела как вещдок, бриллиант "находится на хранении в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве".
"Никаких проверок в отношении сотрудников полиции, связанных с якобы хищением и попыткой продажи данного драгоценного камня, не проводится", - добавляется на сайте.
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