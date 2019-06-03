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РИА Новости

Житель Саратовской области получил срок за "минирование" отдела полиции

Вчера, 16:45
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя по обвинению в нескольких преступлениях, среди которых ложное сообщение о готовящемся взрыве в отделе полиции, сообщила в понедельник пресс-служба областного главка МВД.
По версии следствия, вечером 12 апреля 2018 года 19-летний житель Энгельса из гипермаркета позвонил по телефону "02" и сообщил, что в здании отдела полиции находится предмет, угрожающий жизни и здоровью окружающих. В ходе проверки сообщения о готовящемся в здании взрыве было установлено, что эта информация ложная.
В главке отметили, что звонившего задержали, а в ходе следствия установлена его причастность к причинению средней тяжести вреда здоровью местному жителю, а также к ряду краж.
"Энгельсский районный суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
1 июня, 21:52
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