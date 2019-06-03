Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T16:44Z
https://ria.ru/20190603/1555221373.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155521/99/1555219954_0:0:900:507_1036x0_80_0_0_bc677590d34b7bcc733436e723e2ea79.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Крупнейшая добровольческая организация в России отмечает пятилетие

Вчера, 16:44
14
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации волонтерских центровКрупнейшая добровольческая организация в России отмечает пятилетие
Крупнейшая добровольческая организация в России отмечает пятилетие
© Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров отмечает пятилетие с момента создания. АВЦ была создана в июне 2014 года по инициативе участников волонтерской программы Олимпиады в Сочи и при поддержке президента РФ Владимира Путина.
На сегодняшний день АВЦ является крупнейшим добровольческим сообществом в России, в состав которого входят 125 организаций. Ассоциация объединяет свыше тысячи благотворительных и некоммерческих организаций, фондов, вузов и региональных центров добровольчества из 83 регионов России и более миллиона волонтеров по всей стране.
"За прошедшее время своими благородными гуманистическими идеями ассоциация сплотила десятки тысяч энергичных, неравнодушных людей из разных регионов России, среди которых школьники, студенты, представители самых разных возрастов, профессий, увлечений. Зарядила их интересными планами и инициативами", – отметил в поздравительной телеграмме Владимир Путин.
Утвержден состав оргкомитета конкурса Доброволец России – 2019
22 мая, 14:10
Утвержден состав оргкомитета конкурса "Доброволец России – 2019"
В настоящее время деятельность АВЦ направлена на формирование инфраструктуры развития добровольчества – создание ресурсных центров волонтерства в регионах страны, поддержку и сопровождение лучших социальных проектов со всей России, разработку и реализацию образовательных программ для добровольцев и организаций.
Как отметил председатель совета ассоциации Артем Метелев, при создании организации стояла задача вывести добровольчество в стране на качественно иной уровень, создать условия для его развития, обеспечить волонтерские организации поддержкой и защитой.
"Мы достигли этих целей, однако теперь, сформировав сообщество тысяч лидерских проектов и волонтеров, должны работать еще лучше, оказывая им всемерную помощь, продвигая добровольчество уже как норму жизни для каждого россиянина. Спасибо каждому волонтеру, другу, партнеру за вклад в развитие движения", – сказал он.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтерыРоссия
Рекомендуем
Более 570 человек помилованы перед окончанием Рамадана в Узбекистане
РИА
Новости
Росгвардия опровергла сообщение об ужесточении выдачи разрешений на оружие
В День защиты детей состоялся концерт суворовцев - участников фестиваля Спасская башня
В День защиты детей в Москве выступил оркестр суворовцев
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Прокурор заявила о намерении продолжить расследование дела Ассанжа
Лента
новостей
Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в Басманном суде Москвы. 3 июня 2019
ЕР приостановила членство ивановского экс-губернатора Конькова
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня
Президент республики Сербии Александр Вучич
Володин пригласил Вучича выступить перед Госдумой
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Дело Калви находится под личным контролем Путина, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время встречи. 3 июня 2019
Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Навигация на ПМЭФ будет дублироваться на китайском языке
Здание Счетной палаты РФ
КПРФ попросила Счетную палату усилить контроль за реализаций нацпроектов
Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России
На Ямале два человека погибли из-за перевернувшейся лодки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
В Кремле не знают, состоится ли встреча Путина и Трампа на G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Боливия предложила Евросоюзу прислать наблюдателей на президентские выборы
01:25Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II, пишут СМИ
01:21Грузия ведет переговоры со странами ЕС о легальном трудоустройстве граждан
01:19В Госдуме прокомментировали решение профильного комитета ПАСЕ по России
01:15Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины Елизаветы Второй
01:09В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны
01:09В столице Мексики мальчикам разрешили ходить в школу в юбках
01:02Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
Лента новостейМолния