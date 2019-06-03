Крупнейшая добровольческая организация в России отмечает пятилетие

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров отмечает пятилетие с момента создания. АВЦ была создана в июне 2014 года по инициативе участников волонтерской программы Олимпиады в Сочи и при поддержке президента РФ Владимира Путина.

На сегодняшний день АВЦ является крупнейшим добровольческим сообществом в России, в состав которого входят 125 организаций. Ассоциация объединяет свыше тысячи благотворительных и некоммерческих организаций, фондов, вузов и региональных центров добровольчества из 83 регионов России и более миллиона волонтеров по всей стране.

"За прошедшее время своими благородными гуманистическими идеями ассоциация сплотила десятки тысяч энергичных, неравнодушных людей из разных регионов России, среди которых школьники, студенты, представители самых разных возрастов, профессий, увлечений. Зарядила их интересными планами и инициативами", – отметил в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

В настоящее время деятельность АВЦ направлена на формирование инфраструктуры развития добровольчества – создание ресурсных центров волонтерства в регионах страны, поддержку и сопровождение лучших социальных проектов со всей России, разработку и реализацию образовательных программ для добровольцев и организаций.

Как отметил председатель совета ассоциации Артем Метелев, при создании организации стояла задача вывести добровольчество в стране на качественно иной уровень, создать условия для его развития, обеспечить волонтерские организации поддержкой и защитой.