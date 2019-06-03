В Кузбассе начали проверку после жалоб жителей на червей в воде

КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура города Киселевска в Кузбассе организовала проверку питьевой воды на наличие в ней червей по факту публикаций в СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры, на которых жители поселка Карагайлинский возмущаются качеством питьевой воды. Как пишет городская газета, первые сообщения о червях в воде стали поступать еще 7 мая. Специалисты МП "Исток" взяли на анализ воду, но до сих пор результатов анализа нет.

Массово находить червей в воде жители начали с 22 мая, а 31 мая жители с баночками и стаканами, где плавают черви, собрались на городской площади, чтобы выразить возмущение качеством воды городским властям. На кадрах, размещенных в сети, видно, как замглавы по ЖКХ города Киселевска Сергей Шишкин демонстративно выпивает принесенную одной жительницей воду, в которой плавает нечто, похожее на червя, чтобы доказать, что в воде не червь, а, предположительно, личинка комара.

"Прокуратура Киселевска организовала проверку воды на наличие в ней червей по факту публикаций в СМИ. Поручение прокуратуры о проверке направлено в Роспотребнадзор", – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснили в пресс-службе администрации Киселевска, с понедельника Роспотребнадзор в течение 15 дней будет делать забор воды на анализ.