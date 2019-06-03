Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T16:40Z
https://ria.ru/20190603/1555221227.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_c0fa3fa054ecaa371a76cb31452ba4cc.jpg
РИА Новости

В Кузбассе начали проверку после жалоб жителей на червей в воде

Вчера, 16:38
157
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВода
Вода
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Вода. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура города Киселевска в Кузбассе организовала проверку питьевой воды на наличие в ней червей по факту публикаций в СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в сети появились кадры, на которых жители поселка Карагайлинский возмущаются качеством питьевой воды. Как пишет городская газета, первые сообщения о червях в воде стали поступать еще 7 мая. Специалисты МП "Исток" взяли на анализ воду, но до сих пор результатов анализа нет.
Червь, обнаруженный в компоте одного и учеников школы №2 города Каменск-Уральский
1 марта, 10:51
На Урале в школьной столовой нашли червей в компоте
Массово находить червей в воде жители начали с 22 мая, а 31 мая жители с баночками и стаканами, где плавают черви, собрались на городской площади, чтобы выразить возмущение качеством воды городским властям. На кадрах, размещенных в сети, видно, как замглавы по ЖКХ города Киселевска Сергей Шишкин демонстративно выпивает принесенную одной жительницей воду, в которой плавает нечто, похожее на червя, чтобы доказать, что в воде не червь, а, предположительно, личинка комара.
"Прокуратура Киселевска организовала проверку воды на наличие в ней червей по факту публикаций в СМИ. Поручение прокуратуры о проверке направлено в Роспотребнадзор", – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как пояснили в пресс-службе администрации Киселевска, с понедельника Роспотребнадзор в течение 15 дней будет делать забор воды на анализ.
"С понедельника Роспотребнадзор зашел. 15 дней специалисты будут делать анализ воды. Что касается двух сигналов на качество питьевой воды в МП "Исток", то на тот момент, на 22 мая, они (МП "Исток" – ред.) воду сбросили и провели дезинфекцию, после чего все фильтры были чистыми. Никакой взвеси, тем более червей, в воде не обнаружено. Вода соответствует всем нормам", – пояснили в пресс-службе администрации.
011000
Обсудить 0
Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Москва надеется, что генсек ОБСЕ убедит Киев освободить Вышинского
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
В Москве май стал одним из самых теплых за историю наблюдений
Володин навестил в госпитале Сербии сотрудника миссии ООН в Косово Краснощекова
Володин навестил в больнице пострадавшего сотрудника миссии ООН в Косово
Лента
новостей
Автомобили спецслужб у дома погибшего полицейского в Ноябрьске
В МВД назвали предполагаемую версию гибели полицейских на Ямале
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в Крыму
Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева
Лукашевич отметил важность вопроса о скорейшем освобождении Вышинского
Александр Грушко
Грушко обсудил с послом Сербии обострение ситуации в Косово
В Саратовской области более 500 человек заболели геморрагической лихорадкой
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР
Граффити с Чипом и Дейлом в образах из "Жмурок" украсило Нижний Новгород
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
В Томской области неизвестные украли участок дороги
Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве
Ферганская резня. Почему произошла трагедия, всколыхнувшая Советский Союз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Лента новостейМолния