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РИА Новости

Зеленский продолжит курс Порошенко в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 16:35
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не собирается менять политический курс экс-главы государства Петра Порошенко по урегулированию ситуации в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.
Ранее Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что надеется на сохранение санкций ЕС в отношении РФ "пока украинские территории не будут возвращены полностью".
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"Уже с первых шагов на посту главы государства Зеленский продемонстрировал полное отсутствие политической воли, продолжив курс своего предшественника, навязанный заокеанскими партнерами. Более того, этим заявлением Зеленский также продемонстрировал свою незаинтересованность в мирном разрешении конфликта в Донбассе, сделав ставку на политику санкций и шантажа", - приводит слова Скороходова пресс-служба Народного совета ДНР.
По его мнению, попытка давления на Россию, которая не является участником конфликта в Донбассе, и игнорирование необходимости прямых переговоров с ДНР и ЛНР – "прямое свидетельство того, что новый президент Украины не собирается менять политический курс Порошенко".
"Уже в первые дни президентства Зеленский нарушил практически все свои предвыборные обещания, перечеркнув надежды миллионов людей, жителей Украины, которые голосовали за изменения и улучшение ситуации в стране. Мы видим, что на Украине одни марионетки сменили других, а реальная власть там по-прежнему принадлежит американским политикам. И надеяться на перемены в такой ситуации не приходится", - добавил Скороходов.
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