Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T16:22Z
https://ria.ru/20190603/1555220521.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155067/67/1550676784_0:215:3068:1941_1036x0_80_0_0_ed089ecdedffad5774ce5b2894fb7739.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани компенсируют жителям расходы на оборудование для цифрового ТВ

Вчера, 16:22
52
© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края компенсируют жителям расходы на покупку приставок и спутниковых комплектов, на эти цели из краевого бюджета выделили 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Краснодарский край в понедельник в числе еще 36 регионов России перешел на цифровое телевещание.
"Мы понимаем, что приобретение оборудования - это дополнительные расходы. Поэтому предусмотрели дополнительные меры соцподдержки. За счет краевого бюджета мы компенсируем расходы на покупку приставок и спутниковых комплектов. На эти цели мы выделили 80 миллионов рублей", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что переход на цифровое вещание - важное событие для региона. "Теперь всем кубанцам доступно высокое качество изображения и звука 20 федеральных каналов. Отмечу, что в то же время наши региональные и местные телеканалы по-прежнему доступны в аналоговом вещании", - уточнил глава края.
Переход с аналогового на цифровое телевещание
18 апреля, 16:33
Власти Кубани будут сопровождать переход населения на "цифру" до конца года
По его словам, старшему поколению сложнее всего перестроиться и понять, как повлияет на их жизнь переход на цифровое телевидение. "Поэтому мы должны были, прежде всего, объяснить кубанцам - что нужно сделать для того, чтобы смотреть федеральные телеканалы в новом формате. Над этой задачей работают три тысячи волонтеров, социальные работники, сотрудники "Почты России", представители администраций сельских поселений, казаки, которые оказывают адресную помощь по информированию жителей и настройке оборудования", - отметил губернатор.
Он также уточнил, что помогать людям перейти на цифровое телевидение регион будет до тех пор, пока эта помощь будет востребована. Получить консультацию или вызвать на помощь волонтера можно, позвонив на краевую горячую линию.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайПереход на цифровое телевидениеКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО выступил за возобновление диалога Приштины и Белграда
РИА
Новости
ТВ-пульт
Волонтеры помогли почти восьми тысячам свердловских семей настроить "цифру"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук напомнил о последствиях "политики пустых обещаний" на Украине
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Верхневолжье должно выйти на новый уровень инвестпривлекательности
Лента
новостей
Рубли
Госдолг Костромской области сократился на миллиард рублей
Цифровое телевещание
Владимирские власти продолжат работы с населением после перехода на "цифру"
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Украинский депутат оценил назначение Кучмы представителем по Донбассу
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Тамбовчане смогут получать круглосуточную помощь при переходе на "цифру"
Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве
Ферганская резня. Почему произошла трагедия, всколыхнувшая Советский Союз
В подмосковной Ивантеевке в 2020 году построят детский сад
Воронежское ЗАО "Орбита" и китайская ECRIEE создадут совместное предприятие
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Россия ждет от Словакии активного подключения к проблеме Вышинского
Кандидат в приемные родители играет с малышом в одном из детских домов
В Московской области усыновили почти 800 детей-сирот с начала года
Памятник Юрию Гагарину на Байконуре
ВЦИОМ узнал, сколько россиян хотели бы поучаствовать в отборе в космонавты
Цифровое телевидение
Смоленская область перешла на цифровое телевещание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
Лента новостейМолния