Власти Кубани компенсируют жителям расходы на оборудование для цифрового ТВ

КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края компенсируют жителям расходы на покупку приставок и спутниковых комплектов, на эти цели из краевого бюджета выделили 80 миллионов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край в понедельник в числе еще 36 регионов России перешел на цифровое телевещание.

"Мы понимаем, что приобретение оборудования - это дополнительные расходы. Поэтому предусмотрели дополнительные меры соцподдержки. За счет краевого бюджета мы компенсируем расходы на покупку приставок и спутниковых комплектов. На эти цели мы выделили 80 миллионов рублей", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что переход на цифровое вещание - важное событие для региона. "Теперь всем кубанцам доступно высокое качество изображения и звука 20 федеральных каналов. Отмечу, что в то же время наши региональные и местные телеканалы по-прежнему доступны в аналоговом вещании", - уточнил глава края.

По его словам, старшему поколению сложнее всего перестроиться и понять, как повлияет на их жизнь переход на цифровое телевидение. "Поэтому мы должны были, прежде всего, объяснить кубанцам - что нужно сделать для того, чтобы смотреть федеральные телеканалы в новом формате. Над этой задачей работают три тысячи волонтеров, социальные работники, сотрудники "Почты России", представители администраций сельских поселений, казаки, которые оказывают адресную помощь по информированию жителей и настройке оборудования", - отметил губернатор.

Он также уточнил, что помогать людям перейти на цифровое телевидение регион будет до тех пор, пока эта помощь будет востребована. Получить консультацию или вызвать на помощь волонтера можно, позвонив на краевую горячую линию.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.