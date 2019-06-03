В ДНР не ждут изменений после возвращения Кучмы в контактную группу

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы на должность представителя Киева в контактной группе по Донбассу не вызовет подвижек в реализации минских соглашений, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.

"Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске – это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится", - сказала РИА Новости Никонорова.

Она отметила, что Кучма является "опытным переговорщиком с большим стажем", но он уже представлял Киев на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.