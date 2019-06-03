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РИА Новости

В ДНР не ждут изменений после возвращения Кучмы в контактную группу

Вчера, 16:10
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы на должность представителя Киева в контактной группе по Донбассу не вызовет подвижек в реализации минских соглашений, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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"Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске – это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится", - сказала РИА Новости Никонорова.
Она отметила, что Кучма является "опытным переговорщиком с большим стажем", но он уже представлял Киев на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Возвращение Леонида Кучмы в минский формат не вызовет подвижек по имплементации Киевом взятых на себя обязательств",- добавила Никонорова.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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