Владимирские власти продолжат работы с населением после перехода на "цифру"

ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Владимирская область перешла на цифровое телевещание, при этом работа с населением по вопросам подключения и настройки оборудования продолжается, сообщает в понедельник администрация региона.

"С 3 июня на цифровое ТВ перешли 36 регионов России, включая Владимирскую область... Между тем консультационная работа с населением продолжается", - говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, специально обученные волонтеры помогают обратившимся настроить телевизор, подключить цифровую приставку или антенну, учат пользоваться оборудованием.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.