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РИА Новости

Владимирские власти продолжат работы с населением после перехода на "цифру"

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Владимирская область перешла на цифровое телевещание, при этом работа с населением по вопросам подключения и настройки оборудования продолжается, сообщает в понедельник администрация региона.
"С 3 июня на цифровое ТВ перешли 36 регионов России, включая Владимирскую область... Между тем консультационная работа с населением продолжается", - говорится в сообщении.
Переход с аналогового на цифровое телевещание
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Как отмечают областные власти, специально обученные волонтеры помогают обратившимся настроить телевизор, подключить цифровую приставку или антенну, учат пользоваться оборудованием.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
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