В День защиты детей в Москве выступил оркестр суворовцев

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. 1 июня в День защиты детей в Москве выступили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
"Плац-концерт юных музыкантов начался в одиннадцать часов у главного входа в Казанский вокзал. Зажигательное выступление оркестра 4 курса и ансамбля легендарных барабанщиков под управлением лауреата многих всероссийских и международных конкурсов дирижёра Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Михаила Куслина не оставило никого равнодушным" - говорится в сообщении.
В исполнении суворовцев прозвучали: Let's Get It Started" (Black Eyed Peas), "Crazy in Love" (Beonce), "Firework" (Katy Perry), Марш "Парад" (С. Чернецкого), "Русь" (О. Иваново) и многое другое.
Юные музыканты принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военно-музыкальных фестивалях. С 1940 года все военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков училища.
Военные оркестры выступают на вокзалах Москвы уже четвертый год подряд. Организаторами концертов являются Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и постоянный партнер Фестиваля ОАО "РЖД".
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.