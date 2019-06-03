В День защиты детей в Москве выступил оркестр суворовцев

"Плац-концерт юных музыкантов начался в одиннадцать часов у главного входа в Казанский вокзал. Зажигательное выступление оркестра 4 курса и ансамбля легендарных барабанщиков под управлением лауреата многих всероссийских и международных конкурсов дирижёра Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Михаила Куслина не оставило никого равнодушным" - говорится в сообщении.