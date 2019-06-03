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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В День защиты детей в Москве выступил оркестр суворовцев

Вчера, 15:58
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"В День защиты детей состоялся концерт суворовцев - участников фестиваля "Спасская башня"
В День защиты детей состоялся концерт суворовцев - участников фестиваля Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. 1 июня в День защиты детей в Москве выступили участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" - суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

"Плац-концерт юных музыкантов начался в одиннадцать часов у главного входа в Казанский вокзал. Зажигательное выступление оркестра 4 курса и ансамбля легендарных барабанщиков под управлением лауреата многих всероссийских и международных конкурсов дирижёра Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова Михаила Куслина не оставило никого равнодушным" - говорится в сообщении.

В исполнении суворовцев прозвучали: Let's Get It Started" (Black Eyed Peas), "Crazy in Love" (Beonce), "Firework" (Katy Perry), Марш "Парад" (С. Чернецкого), "Русь" (О. Иваново) и многое другое.
Юные музыканты принимают участие в важнейших государственных мероприятиях, воинских церемониях, международных военно-музыкальных фестивалях. С 1940 года все военные парады на Красной площади открывает рота барабанщиков училища.
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30 мая, 08:14
Оркестр Сил самообороны Японии выступит на "Спасской башне"
Военные оркестры выступают на вокзалах Москвы уже четвертый год подряд. Организаторами концертов являются Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" и постоянный партнер Фестиваля ОАО "РЖД".
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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