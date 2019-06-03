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РИА Новости

ГП возбудила еще одно дело в ходе расследования по полковнику Захарченко

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное производство о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования Иваном Кожевниковым, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По материалам Генеральной прокуратуры Российской Федерации возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко", - говорится в сообщении.
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Фальсифицированные материалы были получены в ходе рассмотрения Гагаринским районным иска, подготовленного заместителем генерального прокурора РФ в соответствии с антикоррупционным законодательством. В рамках иска прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко беглого сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина, а также подконтрольных лиц.
В суде установлено, что по просьбе Сенина на Кожевникова было зарегистрировано значительное количество недвижимости, поэтому он был привлечен в качестве соответчика. Отмечается, что Кожевников решил вести суд в заблуждение и предоставил в качестве подтверждения возможности покупки этой недвижимости документы, содержащие ложные сведения о наличии у крупной суммы денег.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили другие два эпизодов взяточничества и направили дело в суд. Параллельно с этим, Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество полковника, его родственников и близких — это квартиры, автомобили и деньги общей стоимость около 9 миллиардов рублей.
Позднее генерал надзорного ведомства Сергей Бочкарев обратился в суд со вторым аналогичным иском, который был удовлетворён. Во второй раз у Семыниной суд изъял 6 миллионов рублей и облигации GPB Eurobond Finance на 208,8 тысячи долларо
Рассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
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