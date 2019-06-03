ГП возбудила еще одно дело в ходе расследования по полковнику Захарченко

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В ходе расследования по делу полковника Дмитрия Захарченко возбуждено уголовное производство о фальсификации доказательств одним из фигурантов расследования Иваном Кожевниковым, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По материалам Генеральной прокуратуры Российской Федерации возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Ивана Кожевникова – одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко", - говорится в сообщении.

Фальсифицированные материалы были получены в ходе рассмотрения Гагаринским районным иска, подготовленного заместителем генерального прокурора РФ в соответствии с антикоррупционным законодательством. В рамках иска прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество соучастника Захарченко беглого сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина, а также подконтрольных лиц.

В суде установлено, что по просьбе Сенина на Кожевникова было зарегистрировано значительное количество недвижимости, поэтому он был привлечен в качестве соответчика. Отмечается, что Кожевников решил вести суд в заблуждение и предоставил в качестве подтверждения возможности покупки этой недвижимости документы, содержащие ложные сведения о наличии у крупной суммы денег.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили другие два эпизодов взяточничества и направили дело в суд. Параллельно с этим, Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество полковника, его родственников и близких — это квартиры, автомобили и деньги общей стоимость около 9 миллиардов рублей.