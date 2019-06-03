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РИА Новости

Проректор института Пушкина назвал обнаружение нового союза псевдосенсацией

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Илона Головина Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
© РИА Новости / Илона Головина
Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обнаружение тюменскими лингвистами нового союза "в смысле" является псевдосенсацией, в области лингвистики каждый день выходят научные статьи и защищаются диссертации, в которых обосновываются альтернативные точки зрения на части речи, считает проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий.
Ранее в понедельник управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета сообщило, что лингвисты ТюмГУ обнаружили в русском языке новый союз "в смысле", который ранее рассматривался как существительное с предлогом.
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Эксперт: найденный лингвистами союз "в смысле" рано вносить в учебники
По мнению Осадчего, новость о том, что в русском языке выделен новый союз "в смысле", является псевдосенсацией. "В лингвистике каждый день выходят научные статьи, защищаются диссертации, в которых обосновываются альтернативные точки зрения на части речи. Некоторые предлагают считать слова "первый", "второй" не числительными, а прилагательными. Другие не считают оправданным выделение деепричастий "читая", "думая" в особую часть речи, поскольку по своим функциям такие слова больше похожи на формы глагола", - сказал Осадчий РИА Новости.
Он подчеркнул, что инициатива тюменских лингвистов выделить в русском языке новый союз "в смысле" видится преждевременной, поскольку эта единица языка пока не до конца оформилась.
"В русском просторечии зафиксировано очень много единиц с неясным статусом. Например, то же сочетание "в смысле" может быть и междометием, выражающим недоумение ("В смысле?!"). Неясно, как оценивать слова-паразиты "как бы" или "такой" ("А я ему такой как бы говорю…")", - рассказал проректор.
"Если следовать логике коллег из Тюмени, то следовало бы выделить в русском языке союз "типа", который в просторечии часто используется как полный синоним союза "что": "Мы с другом поспорили, типа я не сдам зачет", - заключил Осадчий.
Редакторка, авторка, режиссерка… Новые феминитивы русского языка
10 февраля, 12:00
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Тюменский государственный университетРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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