Проректор института Пушкина назвал обнаружение нового союза псевдосенсацией

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обнаружение тюменскими лингвистами нового союза "в смысле" является псевдосенсацией, в области лингвистики каждый день выходят научные статьи и защищаются диссертации, в которых обосновываются альтернативные точки зрения на части речи, считает проректор по науке Института Пушкина Михаил Осадчий.

Ранее в понедельник управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета сообщило, что лингвисты ТюмГУ обнаружили в русском языке новый союз "в смысле", который ранее рассматривался как существительное с предлогом.

По мнению Осадчего, новость о том, что в русском языке выделен новый союз "в смысле", является псевдосенсацией. "В лингвистике каждый день выходят научные статьи, защищаются диссертации, в которых обосновываются альтернативные точки зрения на части речи. Некоторые предлагают считать слова "первый", "второй" не числительными, а прилагательными. Другие не считают оправданным выделение деепричастий "читая", "думая" в особую часть речи, поскольку по своим функциям такие слова больше похожи на формы глагола", - сказал Осадчий РИА Новости.

Он подчеркнул, что инициатива тюменских лингвистов выделить в русском языке новый союз "в смысле" видится преждевременной, поскольку эта единица языка пока не до конца оформилась.

"В русском просторечии зафиксировано очень много единиц с неясным статусом. Например, то же сочетание "в смысле" может быть и междометием, выражающим недоумение ("В смысле?!"). Неясно, как оценивать слова-паразиты "как бы" или "такой" ("А я ему такой как бы говорю…")", - рассказал проректор.

"Если следовать логике коллег из Тюмени, то следовало бы выделить в русском языке союз "типа", который в просторечии часто используется как полный синоним союза "что": "Мы с другом поспорили, типа я не сдам зачет", - заключил Осадчий.