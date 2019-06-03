Пресс-конференция о безопасном использовании электронной подписи

Участники:
- президент ассоциации "Разработчики и операторы систем электронных услуг" (РОСЭУ) Юрий МАЛИНИН;
- генеральный директор ООО "Электронный экспресс" Алексей ПАУКОВ;
- коммерческий директор ООО "Крипто про" Юрий МАСЛОВ;
- начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации Службы информационной безопасности Главного управления информационных технологий ФТС России Кирилл РОМАНОВ;
- советник генерального директора ООО "Газинформсервис" Сергей КИРЮШКИН;
- генеральный директор АО "Аналитический центр" Савва БЕЛОНОГОВ;
- директор Фонда "Центр инноваций и информационных технологий" Федеральной нотариальной палаты Михаил ВЕСЕЛОВ;
- координатор технологического направления Ассоциации розничных сетей и поставщиков ECR Елена ТКАЧЕНКО;
- эксперт в области электронной цифровой подписи компании "СКБ контур" Анастасия ЛАБУЦКАЯ;
- бизнес-партнер по информационной безопасности департамента безопасности ПАО "Сбербанк" Иван ЯНСОН.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, связанные с безопасным использованием электронной подписи. Что это такое и как ее получить? Каким образом производятся мошеннические действия с электронной подписью и поддельными паспортами? Как их предотвратить? Что необходимо делать для исключения возможностей мошенничества с использованием электронной подписи и в случае ее кражи? Каково значение соблюдения "цифровой гигиены"? Какие поправки следует внести в законодательные акты, чтобы избежать мошенничества в сфере электронных услуг?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент ассоциации "Разработчики и операторы систем электронных услуг" (РОСЭУ) Юрий МАЛИНИН;
- генеральный директор ООО "Электронный экспресс" Алексей ПАУКОВ;
- коммерческий директор ООО "Крипто про" Юрий МАСЛОВ;
- начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации Службы информационной безопасности Главного управления информационных технологий ФТС России Кирилл РОМАНОВ;
- советник генерального директора ООО "Газинформсервис" Сергей КИРЮШКИН;
- генеральный директор АО "Аналитический центр" Савва БЕЛОНОГОВ;
- директор Фонда "Центр инноваций и информационных технологий" Федеральной нотариальной палаты Михаил ВЕСЕЛОВ;
- координатор технологического направления Ассоциации розничных сетей и поставщиков ECR Елена ТКАЧЕНКО;
- эксперт в области электронной цифровой подписи компании "СКБ контур" Анастасия ЛАБУЦКАЯ;
- бизнес-партнер по информационной безопасности департамента безопасности ПАО "Сбербанк" Иван ЯНСОН.
В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы, связанные с безопасным использованием электронной подписи. Что это такое и как ее получить? Каким образом производятся мошеннические действия с электронной подписью и поддельными паспортами? Как их предотвратить? Что необходимо делать для исключения возможностей мошенничества с использованием электронной подписи и в случае ее кражи? Каково значение соблюдения "цифровой гигиены"? Какие поправки следует внести в законодательные акты, чтобы избежать мошенничества в сфере электронных услуг?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/