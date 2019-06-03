Руденя: Верхневолжье должно выйти на новый уровень инвестпривлекательности

ТВЕРЬ, 3 июн - РИА Новости. Власти Тверской области утвердили концепцию инвестиционной стратегии региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Наша задача – войти в пятерку лучших субъектов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций в экономику, инфраструктуру и социальную сферу. Приоритетами для нас должны стать высокотехнологичные отрасли промышленности, туризм, сельское хозяйство, лесное хозяйство и деревопереработка, перспективные стартапы в малом и среднем бизнесе. Тверская область должна выйти на качественно новый уровень инвестиционной привлекательности", – сказал губернатор области Игорь Руденя.

По его словам, работа с инвесторами должна вестись как единый межведомственный проект, который учитывает развитие всех территорий региона, а также имеющийся кадровый потенциал, формирование необходимой инфраструктуры, тарифной политики, кооперацию с действующими предприятиями.

В пресс-службе уточнили, что концепция предусматривает работу с инвесторами по принципу "одного окна", предполагающую комплексное сопровождение инвестпроектов. Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых преференций, утверждение комплекса градостроительной документации, ориентированной на социально-экономическое развитие территорий. Еще одна важная задача – развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям, имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.

Одно из направлений концепции – реализация масштабных девелоперских проектов. К таким территориям отнесены территории развития - особая экономическая зона "Завидово", комплекс "Морозовский городок" в Твери, реновация которого будет вестись совместно с ВЭБ.РФ.

Эффективным инструментом стимулирования инвестиционных процессов в Тверской области станет формирование и развитие промышленных парков, в первую очередь это "Эммаусс" и "Боровлёво-3". Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

Глава региона отметил значение повышения компетенций специалистов, в частности, главных архитекторов. По мнению Рудени, необходимо привлекать их к планированию площадок, которые могут использоваться инвесторами для открытия производств в районах Тверской области.

Кроме того, губернатор обратил внимание на важность командной работы по повышению качества инвестиционных процессов в муниципалитетах.

"Главы территорий – это первые руководители, с которым сталкивается инвестор. От того, как ведется работа с инвестором на этом уровне, зависит дальнейшее развитие проекта", – заявил Руденя, отметив при этом, что помимо создания новых производств важно заниматься развитием уже действующих компаний, которые планируют расширяться, создавать новые мощности.