Видеомост Москва – Казань – Симферополь о празднике Ураза-байрам

Участник в Москве:
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АББЯСОВ.
В Казани:
- советник муфтия Республики Татарстан по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль ЗУФЕРОВ;
- начальник отдела социального развития Духовного управления мусульман Республики Татарстан Айгуль БИКТИМИРОВА.
В Симферополе:
- заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.
4 июня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам, который знаменует окончание длившегося в течение месяца Рамадан поста. Как готовились к празднованию готовились мусульманские центры? Как идет подготовка к хаджу?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АББЯСОВ.
В Казани:
- советник муфтия Республики Татарстан по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль ЗУФЕРОВ;
- начальник отдела социального развития Духовного управления мусульман Республики Татарстан Айгуль БИКТИМИРОВА.
В Симферополе:
- заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.
4 июня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам, который знаменует окончание длившегося в течение месяца Рамадан поста. Как готовились к празднованию готовились мусульманские центры? Как идет подготовка к хаджу?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/