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РИА Новости

Видеомост Москва – Казань – Симферополь о празднике Ураза-байрам

Вчера, 15:39
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6 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь на тему: "Ураза-байрам: российские мусульмане встречают праздник".
Участник в Москве:
- первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан АББЯСОВ.

В Казани:
- советник муфтия Республики Татарстан по работе с мухтасибатами (территориями) Равиль ЗУФЕРОВ;
- начальник отдела социального развития Духовного управления мусульман Республики Татарстан Айгуль БИКТИМИРОВА.

В Симферополе:
- заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер ИСМАИЛОВ.

4 июня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников – Ураза-байрам, который знаменует окончание длившегося в течение месяца Рамадан поста. Как готовились к празднованию готовились мусульманские центры? Как идет подготовка к хаджу?

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