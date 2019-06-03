Глава Подмосковья вручил награды победителям чемпионата WorldSkills Russia

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 3 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил призы и награды победителям VII Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), передает корреспондент РИА Новости.
"Московская область традиционно участвует в WorldSkills и традиционно лидирует в самых разных номинациях. Говорят, стабильность - признак мастерства: мы в прошлом году бронзу взяли, в этом году бронзу", - сказал глава Подмосковья.
Сборная молодых профессионалов Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете национального чемпионата WorldSkills, который прошел
с 20 по 24 мая в Казани.
В бюджете Московской области предусмотрены средства
на выплату денежного поощрения победителям и призерам национального чемпионата, а также их наставникам.
Так, за первое место победитель (первое место) и его наставнику получили по 150 тысяч рублей; за второе - по 125 тысяч рублей; за третье - по 100 тысяч рублей. Всего в Подмосковье было 86 победителей и призеров.
WorldSkills – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.