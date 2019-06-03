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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Известны лауреаты III Смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО

Вчера, 15:37
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Известны лауреаты III Смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО РФ
Известны лауреаты III Смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО РФ
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 3 июня. – РИА Новости. Стали известны лауреаты III Смотр-конкурс детских духовых оркестров, прошедшего ранее на концертной площадке Большого амфитеатра парка Зарядье в рамках Программы "Спасская башня детям", сообщили РИА Новости организаторы фестиваля
Обладателем Гран-при Смотра-конкурса стал Духовой оркестр младших классов и Ансамбль барабанщиков Первого Музыкального кадетского корпуса имени А. В. Александрова (г. Химки, Московская область). Лауреатами I степени: Образцовый детский духовой оркестр "ПРОМЕТЕЙ" МБУДО "Орловская детская хоровая школа" (г. Орёл), Сводный оркестр ГБОУ Школа № 1770 (г. Москва), "Юниор Грув" и ансамбль мажореток МБУК "Дворец культуры" (г. Ступино, Московская область), Ведущий творческий коллектив города Москвы Концертный духовой оркестр ГБУДО города Москвы "Детская музыкальная школа имени Н. С. Голованова" (г. Москва), Концертный духовой оркестр музыкальных классов МГДМШ им. В.М. Блажевича на базе пансиона воспитанниц МО РФ (г. Москва).
Один из членов жюри конкурса Сергей Жилин сказал: "Здорово, что развивается духовая культура! У нас уже во многих городах существуют духовые оркестры. Скоро мы дойдём до того, что они будут существовать в каждой школе, потом в каждом классе, и это замечательно! Таким образом, мы будем прививать культуру нашим детям".
Юные победители Смотр-конкурса выступят в рамках Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям" на сцене Детского городка на Красной площади с 23 по 26 августа 2019 года. Смотр-конкурс детских духовых оркестров проходит при поддержке Правительства Москвы.
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Смотр-конкурс детских оркестров в рамках проекта "Спасская башня детям" впервые прошёл в 2017 году в Александровском саду под управлением дирижера Президентского оркестра заслуженного артиста России, полковника Евгения Никитина. В 2018 году Смотр-конкурс проходил при поддержке Мэра и Правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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