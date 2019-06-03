"Аэрофлот" открыл рейсы в Пальма-де-Майорку

МОСКВА, 3 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот с 1 июня 2019 года открыл собственные рейсы из Москвы в Пальма-де-Майорку. Полеты выполняются на лайнерах семейства Airbus A320 четыре раза в неделю.

Пальма-де-Майорка — столица Балеарских островов, расположена в красивейшем заливе Средиземного моря. Благодаря мягкому климату, город относится к круглогодичным курортам и считается лучшим местом для жизни во всем мире. Здесь расположена летняя резиденция испанской королевской семьи. Многочисленные песчаные пляжи с кристально чистой водой в сочетании со средневековой архитектурой, привлекают сюда не только туристов, но и знаменитостей со всего мира. Помимо Пальма-де-Майорки в действующем расписании Аэрофлот выполняет полеты еще в шесть пунктов Испании: Аликанте, Барселону, Валенсию, Мадрид, Малагу и Тенерифе.

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам. География полетов охватывает 54 страны.

Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.