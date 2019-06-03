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РИА Новости

ЕС призвал Россию выполнить решение трибунала ООН по украинским морякам

Вчера, 15:20
2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Задержанные украинские моряки в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ЕС ожидает, что Россия выполнит решение международного трибунала ООН и освободит задержанных в Черном море украинских моряков и корабли, заявил в понедельник РИА Новости представитель европейских структур.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
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"Реинкарнация ситуации". В суде ООН проходят слушания по иску Украины к РФРоссия призвала суд ООН отклонить иск Украины по международным конвенциям. Как отметила в эфире радио Sputnik юрист, политолог Кира Сазонова, выбор украинской стороны именно этого суда для подачи иска к РФ выглядит забавно.
"Международный трибунал по морскому праву 25 мая вынес постановление по делу о задержании трех украинских военно-морских судов после инцидента 25 ноября. Он предписывает России… незамедлительно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и разрешить им вернуться в Украину, освободить и вернуть суда Украины, а также призывает обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы обострить или продлить спор", - сказал собеседник.
По его словам, уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка, основанного на нормах. "Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение", - добавил чиновник.
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Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
Министерство иностранных дел РФ, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву по отношению к Москве, заявило, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМеждународный трибунал ООН по морскому правуМИД РФООНВ мире
Популярные комментарии
Это те самые еуро-лицемеры, которые помалкивают об "уважении международных решений", когда речь заходит о Косово?!?
3 июня, 15:22
Дмитрий Широков
2100000
Бумага, на которой напечатано решение этого *трибунала*, достаточно мягкая?
3 июня, 15:30
shstunned hops
1030000
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