ЕС призвал Россию выполнить решение трибунала ООН по украинским морякам

БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. ЕС ожидает, что Россия выполнит решение международного трибунала ООН и освободит задержанных в Черном море украинских моряков и корабли, заявил в понедельник РИА Новости представитель европейских структур.

В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"Международный трибунал по морскому праву 25 мая вынес постановление по делу о задержании трех украинских военно-морских судов после инцидента 25 ноября. Он предписывает России… незамедлительно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и разрешить им вернуться в Украину, освободить и вернуть суда Украины, а также призывает обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы обострить или продлить спор", - сказал собеседник.

По его словам, уважение решений международных судов имеет основополагающее значение для международного порядка, основанного на нормах. "Мы ожидаем, что Россия незамедлительно выполнит решение", - добавил чиновник.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.