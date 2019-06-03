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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе

Вчера, 15:16
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САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние девочки, госпитализированной после нападения подростка с топором в школе города Вольска Саратовской области, как стабильное, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка после нападения в школе 28 мая на скорой была доставлена в реанимацию Вольской районной больницы с тяжелой травмой головы в состоянии средней степени тяжести, а затем в тот же день на самолете санавиации эвакуирована в Саратов, где ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. По данным областного Минздрава на 30 мая, состояние девочки оценивалось как среднетяжелое, но стабильное.
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
30 мая, 15:15
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
"Состояние без изменений, стабильное, девочка остается в больнице в Саратове. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что девочке нанесена не только физическая, но очень сильная психологическая травма. По ее словам, родители находятся рядом с ребенком в больнице, а после медицинского лечения ей потребуется помощь психологов.
Утром 28 мая в школе №4 в поселке Большевик города Вольск 14-летний ученик бросил в класс, где были его одноклассники и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем еще одну такую бутылку в коридоре, но воспламенения не произошло. После этого он ударил 12-летнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. Подросток арестован по обвинению в покушении на убийство. Вину он не признал.
Следователи на месте нападения в школе в городе Вольск
29 мая, 18:02
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
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Саратовская областьВольскПроисшествия
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