В Москве май стал одним из самых теплых за историю наблюдений

"Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы. Самая холодная была ночь на 1 мая, с минимальной температурой воздуха 0,7 градуса. Самый жаркий день был 29 мая с максимальной температурой воздуха 29,4 градуса. На станции Балчуг в этот день было 30,5 градуса. По температуре последний месяц весны оказался в числе 8 самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году, 17,2 градуса", - говорится на сайте.