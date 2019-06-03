В Москве май стал одним из самых теплых за историю наблюдений

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По температуре последний месяц весны в Москве в этом году оказался в числе 8 самых теплых за историю наблюдений, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы. Самая холодная была ночь на 1 мая, с минимальной температурой воздуха 0,7 градуса. Самый жаркий день был 29 мая с максимальной температурой воздуха 29,4 градуса. На станции Балчуг в этот день было 30,5 градуса. По температуре последний месяц весны оказался в числе 8 самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году, 17,2 градуса", - говорится на сайте.
Синоптики отметили, что по области в начале мая практически повсеместно наблюдались заморозки, в Черустях до минус 5 градусов.
По количеству осадков на ВДНХ выпало за месяц 55 миллиметров или 108 % от месячной нормы. Самый дождливый период мая пришелся на период 8-10 мая, когда выпало почти 30 миллиметров, или 60% месячной нормы.