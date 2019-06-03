Найденных около Дегунинского пруда диких уток отдадут в Московский зоопарк

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диких уток, найденных около Дегунинского пруда в Москве, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, перевезут в зоопарк, сообщила пресс-служба ГУП "Мосводосток".
Ремонт Дегунинского пруда проводится для поддержания водоема в удовлетворительном эксплуатационном состоянии, в рамках работ, в том числе необходимо понизить уровень воды в водоеме, отметили в пресс-службе.
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"При спуске воды ГУП "Мосводосток" на прибрежной территории обнаружены выводки птенцов диких уток. Для недопущения стеснения условий их существования ГУП "Мосводосток" совместно с профессиональными орнитологами 4 июня в 13.00 запланирована акция по вылову и транспортировке диких уток в зоопарк для дальнейшего содержания", - говорится в сообщении.