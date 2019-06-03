Найденных около Дегунинского пруда диких уток отдадут в Московский зоопарк

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диких уток, найденных около Дегунинского пруда в Москве, где в настоящее время проводятся ремонтные работы, перевезут в зоопарк, сообщила пресс-служба ГУП "Мосводосток".

Ремонт Дегунинского пруда проводится для поддержания водоема в удовлетворительном эксплуатационном состоянии, в рамках работ, в том числе необходимо понизить уровень воды в водоеме, отметили в пресс-службе.