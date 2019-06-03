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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Московской области усыновили почти 800 детей-сирот с начала года

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Владимир ПесняКандидат в приемные родители играет с малышом в одном из детских домов
Кандидат в приемные родители играет с малышом в одном из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. С начала года 788 детей-сирот в Московской области обрели семью. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья – министра образования региона Ольгу Забралову.
В Московской области насчитывается почти 4,1 тысячи приемных семей, причем 123 из них создали в 2019 году.
"В регионе также работают школы подготовки самих приемных родителей. Сейчас их насчитывается 74. В школах можно бесплатно получить консультацию психологов, социальных педагогов, медиков и юристов. Мы видим высокий интерес к посещению школ у потенциальных усыновителей – с начала года 812 человек прошли там обучение. Из них 162 человека после прохождения школы приняли ребенка в семью", – рассказала Ольга Забралова.
Она добавила, что работа по устройству детей-сирот в семьи идет ежедневно.
"Мы держим на контроле судьбу каждого ребенка, находим для них лучших родителей и помогаем подготовиться к жизни в полноценной семье", – уточнила Забралова.
Всего в регионе проживает свыше 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти 16 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях, а 8,5 тысячи живут у усыновителей.
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