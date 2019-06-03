В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

"Сегодня умелыми действиями наших военнослужащих был сбит БЛА противника, который вел корректировку огня по Ясиноватой. Мы уже неоднократно фиксировали применение противником беспилотников для корректировки огня по населенным пунктам и мирным жителям", - сказал журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.