В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который корресктировал огонь по подконтрольному ДНР городу Ясиноватая.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляли, что силовики в понедельник выпустили почти 50 мин различного калибра, под обстрелом оказались окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки.
"Сегодня умелыми действиями наших военнослужащих был сбит БЛА противника, который вел корректировку огня по Ясиноватой. Мы уже неоднократно фиксировали применение противником беспилотников для корректировки огня по населенным пунктам и мирным жителям", - сказал журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.