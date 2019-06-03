Пресс-конференция по итогам экспедиции в районе урочища Сандармох

Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- министр культуры Республики Карелия Алексей ЛЕСОНЕН;
- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр КИРИЛИН;
- директор Института истории и политических наук Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН;
- профессор Института истории и политики МПГУ, действительный член Академии военных наук Александр ЗДАНОВИЧ.
Модератор – руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда УСМАНОВА.
В ходе мероприятия будут озвучены результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом Республики Карелия. Военно-историческая поисковая экспедиция в районе урочища Сандармох, находившегося в 1941–1944 годах под финской оккупацией, проходила в августе – сентябре 2018 года в рамках плана Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- министр культуры Республики Карелия Алексей ЛЕСОНЕН;
- помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр КИРИЛИН;
- директор Института истории и политических наук Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН;
- профессор Института истории и политики МПГУ, действительный член Академии военных наук Александр ЗДАНОВИЧ.
Модератор – руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда УСМАНОВА.
В ходе мероприятия будут озвучены результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом Республики Карелия. Военно-историческая поисковая экспедиция в районе урочища Сандармох, находившегося в 1941–1944 годах под финской оккупацией, проходила в августе – сентябре 2018 года в рамках плана Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/