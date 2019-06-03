Пресс-конференция по итогам экспедиции в районе урочища Сандармох

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10 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам военно-исторической поисковой экспедиции в районе урочища Сандармох.