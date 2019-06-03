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РИА Новости

Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддержал идею повышения контроля за ответственностью производителя перед потребителем в части соответствия продукции указанному ГОСТу, однако, по его мнению, действующее законодательство уже располагает такими возможностями.
Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА Новости заявил, что ведомство намерено ввести штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку.
"Это обман потребителя, тут и закона не надо менять. Я видел эти этикетки. Идет эксплуатация советского менталитета, когда слово ГОСТ имело весомое значение и было в какой-то мере гарантией, и в том числе психологической, что ГОСТ – это государственный стандарт", - сказал Онищенко РИА Новости.
По его словам, действующее законодательство в сфере защиты прав потребителей уже предусматривает разного рода штрафы за введение в заблуждение или обман, однако на сегодняшний день эти возможности не используются в полной мере.
"То, что нужно – в полной мере использовать то законодательство, которое есть, это очевидно. К сожалению, пока оно не используется. Если есть какая-то судьбоносная идея, я готов ее посмотреть и сказать, насколько это возможно, но в плане правильности высказывания, что люди должны нести ответственность, это очевидно и правильно, я с этим соглашусь", - сказал Онищенко.
Он также напомнил, что в настоящее время сам ГОСТ не является обязательным к выполнению, а представляет собой лишь методические рекомендации, поэтому тот, кто запускает то или иное производство, сам решает для себя следовать ему или нет.
Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов
Вчера, 10:00
Алексей Абрамов: советские ГОСТы мешают развитию экономики
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РосстандартГосдума РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
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