Онищенко оценил идею штрафовать производителей за ложные ГОСТы на упаковке

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко поддержал идею повышения контроля за ответственностью производителя перед потребителем в части соответствия продукции указанному ГОСТу, однако, по его мнению, действующее законодательство уже располагает такими возможностями.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью РИА Новости заявил, что ведомство намерено ввести штрафы для производителей за нанесение ложного ГОСТа на упаковку.

"Это обман потребителя, тут и закона не надо менять. Я видел эти этикетки. Идет эксплуатация советского менталитета, когда слово ГОСТ имело весомое значение и было в какой-то мере гарантией, и в том числе психологической, что ГОСТ – это государственный стандарт", - сказал Онищенко РИА Новости.

По его словам, действующее законодательство в сфере защиты прав потребителей уже предусматривает разного рода штрафы за введение в заблуждение или обман, однако на сегодняшний день эти возможности не используются в полной мере.

"То, что нужно – в полной мере использовать то законодательство, которое есть, это очевидно. К сожалению, пока оно не используется. Если есть какая-то судьбоносная идея, я готов ее посмотреть и сказать, насколько это возможно, но в плане правильности высказывания, что люди должны нести ответственность, это очевидно и правильно, я с этим соглашусь", - сказал Онищенко.