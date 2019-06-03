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РИА Новости

Лоза прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма "Рокетмен", посвященного жизни Элтона Джона.

В каждой стране своя мораль. В нашей, слава Богу, пока еще секс между двумя мужчинами не считается нормой, а значит, и его демонстрация не приветствуется. С наркотиками у нас тоже пока еще на официальном уровне воюют, даже с легкими.

Юрий Лоза
Вместе с тем, он отметил, что конфликтовать с Элтоном Джоном также не следует.
"Если для него эти сцены так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий показывать это кино в строго определенных местах — например, в тех же гей-клубах. А из широкого проката убрать напрочь <…> Таким образом можно убить двух зайцев — и пойти навстречу звезде, и не дразнить уважающую традиции российскую общественность", – заключил Лоза.
Музыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
1 июня, 08:32
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма "Рокетмен"
Фильм режиссера Декстера Флетчера "Рокетмен" (Rocketman) рассказывает о жизни Элтона Джона. Главную роль исполняет Тэрон Эджертон. В российский прокат картина выйдет 6 июня.
В компании "Централ Парнтершип" РИА Новости ранее заявили, что из картины вырезали ряд сцен сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками, в соответствии с требованиями законодательства. В Минкультуры отметили, что ведомство не давало прокатчикам рекомендаций по этому поводу.
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Шоу-бизнесЮрий ЛозаЭлтон Джон
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