Лоза прокомментировал удаление сцен из "Рокетмена"

В каждой стране своя мораль. В нашей, слава Богу, пока еще секс между двумя мужчинами не считается нормой, а значит, и его демонстрация не приветствуется. С наркотиками у нас тоже пока еще на официальном уровне воюют, даже с легкими.

Вместе с тем, он отметил, что конфликтовать с Элтоном Джоном также не следует.

"Если для него эти сцены так важны, надо оставить картину в неприкосновенности, но дать ей особый статус, обязывающий показывать это кино в строго определенных местах — например, в тех же гей-клубах. А из широкого проката убрать напрочь <…> Таким образом можно убить двух зайцев — и пойти навстречу звезде, и не дразнить уважающую традиции российскую общественность", – заключил Лоза.