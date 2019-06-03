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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали пост Трампа в Twitter об Идлибе

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Обвинения президента США Дональда Трампа в Twitter без документального подтверждения этих слов показывают поверхностное отношение ядерной державы к вопросам международных отношений, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "поговаривают", будто Россия, Сирия и Иран наносят удары по сирийской провинции Идлиб, и потребовал остановиться. Позже он напомнил о своей прежней угрозе нанести по Сирии авиаудары.
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"Как показывает международная практика, глава такого крупного и серьезного государства, как правило, подобных заявлений избегает. Даже если существуют неопровержимые разведывательные данные, неопровержимые документы, то, как правило, от государства подобные заявления делают официальные представители соответствующих ведомств, будь это международные отношения или связанные с боевыми действиями, либо МИД, либо министерство обороны, как в принципе это делает Российская Федерация. Делается официальное заявление, демонстрируется определенное фотоснимки спутниковые, соответствующие переговоры, соответствующие документы, показания свидетелей", - сказал Шерин РИА Новости.
"Но у США оказывается все очень просто. Никакой ответственности за публикацию в Twitter никто не может нести. Подумаешь, прощебетал верховный главнокомандующий ядерной державы и просто так невзначай три страны фактически обвинил в том, что они несут ответственность за гибель мирных жителей в Идлибе, что якобы они либо бомбят, либо планируют бомбить. Это такое поверхностное отношение к вопросам международной повестки, к вопросам международных отношений и жизням людей, оно приводит к таким трагическим последствиям", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что так, как сегодня действует Трамп, является лишь попыткой нагнетания нездоровой атмосферы вокруг того или иного вопроса. И если бы США более серьезно относились к вопросам международной повестки и собственной репутации, то многих конфликтов можно было бы избежать, считает депутат.
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Война в СирииАлександр ШеринДональд ТрампРоссияСШАВ мире
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