Смоленская область перешла на цифровое телевещание

ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Смоленская область стала одним из регионов третьей волны, перешедших в понедельник с аналогового на цифровое телевизионное вещание, сообщает обладминистрация.
Отключение аналогового телевидения на территории региона состоялось 3 июня в 9 часов утра.
"Заместитель губернатора Николай Кузнецов, директор филиала РТРС "Смоленский ОРТПЦ" Ирина Купченко и ветеран смоленского ОРТПЦ, заслуженный работник связи, почетный радист России Евгений Нарядкин нажали на символическую кнопку отключения. Таким образом, в Смоленской области завершился заключительный этап перехода с аналогового на цифровое телевещание", - говорится в сообщении.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря прошлого года, 11 февраля этого года на "цифру" перешли еще семь регионов, 15 апреля - 20 регионов, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.
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