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РИА Новости

Финский минсельхоз заявил, что намерен бороться только с "чужим" шиповником

Вчера, 13:49
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CC BY 4.0 / Acabashi / A border shrub magenta rose in a garden in the civil parish of Clavering, Essex, England.Шиповник вида Rosa rugosa
Шиповник вида Rosa rugosa
CC BY 4.0 / Acabashi / A border shrub magenta rose in a garden in the civil parish of Clavering, Essex, England.
Шиповник вида Rosa rugosa. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Финляндия запретила лишь один вид шиповника морщинистого (Rosa rugosa), в то время как в стране произрастает десяток других видов данных растений, и речь ни в коем случае не идет о запрете использования продуктов или лекарств, содержащих шиповник, пояснил в понедельник РИА Новости советник министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Пекка Кемппайнен.
Ведомство внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня.
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"Речь идет только о растении определенного вида - это шиповник морщинистый или Rosa rugosa. Данный вид широко и активно распространяется, особенно по финскому побережью Балтийского моря, нанося вред другим растениям, он крайне тяжело выводится и быстро завоевывает территории. Поэтому мы вынуждены были запретить этот вид шиповника", - отметил Кемппайнен.
Он добавил, что в стране произрастают более десятка других видов шиповника.
"Шиповник морщинистый или Rosa rugosa является завезенным видом. Его не было на нашей территории до начала 1990 годов. В Финляндии произрастает десяток видов шиповника, который никто уничтожать не собирается. Разумеется, никто не запрещает продукты питания и лекарства с использованием шиповника. Об этом нет речи", - отметил советник.
По его словам, сейчас финский минсельхоз оперативно разрабатывает разъяснительные материалы для населения - как отличить виды шиповника и не допустить разрастание конкретного инвазивного вида.
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