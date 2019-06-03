Финский минсельхоз заявил, что намерен бороться только с "чужим" шиповником

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Финляндия запретила лишь один вид шиповника морщинистого (Rosa rugosa), в то время как в стране произрастает десяток других видов данных растений, и речь ни в коем случае не идет о запрете использования продуктов или лекарств, содержащих шиповник, пояснил в понедельник РИА Новости советник министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Пекка Кемппайнен.

Ведомство внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня.

"Речь идет только о растении определенного вида - это шиповник морщинистый или Rosa rugosa. Данный вид широко и активно распространяется, особенно по финскому побережью Балтийского моря, нанося вред другим растениям, он крайне тяжело выводится и быстро завоевывает территории. Поэтому мы вынуждены были запретить этот вид шиповника", - отметил Кемппайнен.

Он добавил, что в стране произрастают более десятка других видов шиповника.

"Шиповник морщинистый или Rosa rugosa является завезенным видом. Его не было на нашей территории до начала 1990 годов. В Финляндии произрастает десяток видов шиповника, который никто уничтожать не собирается. Разумеется, никто не запрещает продукты питания и лекарства с использованием шиповника. Об этом нет речи", - отметил советник.