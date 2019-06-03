Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Эксперт: у Сербии ‒ иммунитет на давление Запада из-за ее связей с Россией Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, это давление не достигает своих целей.