БЕЛГРАД, 3 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Сербии приветствие от его российского коллеги Владимира Путина, подчеркнув, что отношения двух стран основаны на принципах дружбы и взаимопомощи, а Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии.
"Я хочу передать слова приветствия от нашего президента Владимира Владимировича Путина", - сказал Володин на встрече с Вучичем, которая состоялась в понедельник в ходе рабочего визита спикера Госдумы в Сербию.
"Хочу ещё раз подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что отношения наши основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи", - заявил глава нижней палаты российского парламента.
Вучич поблагодарил Россию за поддержку. "Наш товарооборот увеличивается и, я надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии", - заявил сербский лидер.
Володин в рамках визита в Сербию также примет участие в работе очередного заседания межпарламентской комиссии и выступит перед депутатами Народной скупщины (парламента) страны.
13 мая, 12:44Эксперт: у Сербии ‒ иммунитет на давление Запада из-за ее связей с РоссиейЗапад давит на Белград из-за развития отношений с Россией, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, это давление не достигает своих целей.