Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дела по статье теракт в отношении украинского командира после обстрела Донецка, при котором пострадали два человека.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела северной окраины Донецка 30 мая были ранены мужчина и ребенок.

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. По приказу указанного комбрига, подчиненные ему военнослужащие из противотанковых управляемых ракет произвели обстрел села Веселое Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.