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РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Донецка как теракт

Вчера, 13:39
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дела по статье теракт в отношении украинского командира после обстрела Донецка, при котором пострадали два человека.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела северной окраины Донецка 30 мая были ранены мужчина и ребенок.
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"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины. По приказу указанного комбрига, подчиненные ему военнослужащие из противотанковых управляемых ракет произвели обстрел села Веселое Куйбышевского района Донецка", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по статье теракт. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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