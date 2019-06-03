Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отец бывшего спецназовца Никиты Белянкина, убитого в драке в Подмосковье, рассказал каналу Отец бывшего спецназовца Никиты Белянкина, убитого в драке в Подмосковье, рассказал каналу "Звезда" подробности случившегося.

Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Экс-боец погиб, пытаясь спасти избиваемого толпой человека.

По словам Белянкина-старшего, конфликт, начавшийся в баре, превратился в уличную драку. Сразу несколько человек начали избивать одного парня (очевидцы ранее говорили о двух пострадавших. — Прим. ред.). Проходивший мимо Никита решил заступиться за молодого человека и побежал к месту драки.

"Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом". Алексей Белянкин

Судмедэксперт установил, что шансов на спасение у Никиты не было, он скончался практически сразу от проникающего удара в сердце.

"Ценой своей жизни спас того, кого избивали. Пострадавший оказался реаниматологом. Он говорил людям, которые пытались ему помочь, что надо делать. Потом приехали медики и оказали ему помощь", — добавил Белянкин.