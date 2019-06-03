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РИА Новости

Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии

Вчера, 13:30
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отец бывшего спецназовца Никиты Белянкина, убитого в драке в Подмосковье, рассказал каналу "Звезда" подробности случившегося.
Инцидент произошел в Путилково под Красногорском в ночь на воскресенье. Экс-боец погиб, пытаясь спасти избиваемого толпой человека.
По словам Белянкина-старшего, конфликт, начавшийся в баре, превратился в уличную драку. Сразу несколько человек начали избивать одного парня (очевидцы ранее говорили о двух пострадавших. — Прим. ред.). Проходивший мимо Никита решил заступиться за молодого человека и побежал к месту драки.

"Никита успел достать травматический пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. В этот момент они со всех сторон, как стая, накинулись, повалили его между машин, начали бить. Он поднялся, вырвался, начал оказывать сопротивление. В этот момент кто-то нанес удар ножом".

Алексей Белянкин
Судмедэксперт установил, что шансов на спасение у Никиты не было, он скончался практически сразу от проникающего удара в сердце.
Автомобиль полиции
Вчера, 04:51
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"Ценой своей жизни спас того, кого избивали. Пострадавший оказался реаниматологом. Он говорил людям, которые пытались ему помочь, что надо делать. Потом приехали медики и оказали ему помощь", — добавил Белянкин.
По словам отца погибшего, личности убийц бывшего спецназовца установлены. Сейчас они находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеКрасногорский районПроисшествия
Популярные комментарии
А чего забыли в новости упомянуть что это были "гости" из Армении? В новости на которую ссылаются, это есть
3 июня, 13:50
Vyacheslav Kutepov
9800104
и так было понятно кто и от куда ...они с ножами только и ходят и сразу всей толпой набрасываются....
3 июня, 13:52
Виктор Фёдоров
5100031
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