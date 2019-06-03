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РИА Новости

Житель Йошкар-Олы зарезал жену и попытался покончить с собой

Вчера, 13:18
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы зарезал жену и попытался покончить с собой, он задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управление СК РФ по Республике Марий Эл.
Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире в Йошкар-Оле 30 мая. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД России по Республике Марий Эл удалось установить 45-летнего подозреваемого, который пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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