НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Житель Йошкар-Олы зарезал жену и попытался покончить с собой, он задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управление СК РФ по Республике Марий Эл.

Тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире в Йошкар-Оле 30 мая. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД России по Республике Марий Эл удалось установить 45-летнего подозреваемого, который пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.