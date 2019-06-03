На Вологодчине стартует программа "С днем рождения, малыш!"

ВОЛОГДА, 3 июн – РИА Новости. В Вологодской области в рамках национального проекта "Демография" стартует программа "С днем рождения, малыш!" - все роженицы будут получать наборы для ухода за новорожденными, сообщает пресс-служба правительства области.

Набор включает необходимые вещи для ухода за новорожденными – средства гигиены, байковое одеяло, полотенце с уголком для купания, трикотажный комбинезон, упаковка подгузников, бутылочка для кормления, альбом и погремушка. К набору прилагается брошюра с информацией о мерах социальной поддержки семьи и детей в регионе.