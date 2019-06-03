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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Хартуме военные применили оружие против протестующих, заявили в оппозиции

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы безопасности и армейский спецназ Судана очистили площадь перед комплексом зданий минобороны в центре Хартума от протестующих, которые устроили там палаточный городок, требуя передачи правления в стране от военных гражданским властям, сообщил РИА Новости один из руководителей оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены" член центрального комитета компартии Садик Юсеф.
Вещающий из Абу-Даби телеканал Sky News Arabia сообщил, что жертвами попытки разгона многомесячной акции протеста в районе комплекса зданий минобороны Судана в Хартуме стали 14 человек. Ранее со ссылкой на оппозиционный "Комитет врачей Судана" сообщалось, что погибшими числятся восемь демонстрантов, 60 человек пострадали.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Вчера, 10:25
Военный совет Судана заявил, что не разгонял протестующих
"Площадь, где проходят протесты, сейчас пуста после того, как военный совет использовал для разгона демонстрантов настоящие пули. Силы безопасности установили над ней контроль", - сказал Юсеф.
Он заявил, что сотрудники сил безопасности преследовали людей по улицам, открывая по ним огонь.
По его словам, десятки людей были убиты и получили ранения, о точном числе пострадавших в результате разгона протестующих сказать пока сложно.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции протеста и призвала к массовым акциям протеста по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.
Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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