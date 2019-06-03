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РИА Новости
Ситуация в Судане

Посольство России в Судане работает в штатном режиме

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
КАИР, 3 июн — РИА Новости. Посольство России в Хартуме, где утром в понедельник военные начали разгон лагеря протестующих, работает в штатном режиме, просьб об эвакуации в связи с обострением ситуации в стране не было.
"Посольство работает в штатном режиме. Обращений об эвакуации граждан не было. Представители российских компаний звонили, уточняли обстановку", - заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Судане Владимир Томский.
Вчера, 09:25
Силы безопасности Судана блокируют больницы в Хартуме, сообщили СМИ
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия.
СМИ сообщили о 12 погибших и более 100 раненых.
По словам российского дипломата, обстановка в суданской столице в настоящий момент "напряженная, в городе баррикады, утром была слышна стрельба". Он также отметил, что в районе, прилегающем к посольству, перекрыты улицы и закрыты все магазины.
Ранее Томский рассказал РИА Новости, что на консульском учете в посольстве России в Хартуме состоит 140 граждан РФ.
Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеХартум (город)РоссияВ мире
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