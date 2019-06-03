Посольство России в Судане работает в штатном режиме

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

КАИР, 3 июн — РИА Новости. Посольство России в Хартуме, где утром в понедельник военные начали разгон лагеря протестующих, работает в штатном режиме, просьб об эвакуации в связи с обострением ситуации в стране не было.

"Посольство работает в штатном режиме. Обращений об эвакуации граждан не было. Представители российских компаний звонили, уточняли обстановку", - заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Судане Владимир Томский.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось о применении огнестрельного оружия.

СМИ сообщили о 12 погибших и более 100 раненых.

По словам российского дипломата, обстановка в суданской столице в настоящий момент "напряженная, в городе баррикады, утром была слышна стрельба". Он также отметил, что в районе, прилегающем к посольству, перекрыты улицы и закрыты все магазины.

Ранее Томский рассказал РИА Новости, что на консульском учете в посольстве России в Хартуме состоит 140 граждан РФ.

Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.